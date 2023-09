UNA NUOVA BUFERA GIUDIZIARIA ARRIVA FINO A LECCE, INDAGATO UN AVVOCATO E MAGISTRATO ONORARIO

(e.l.) ______ L’altro giorno indiscrezioni giornalistiche avevano parlato di un’inchiesta giudiziaria dlella Procura della Repubblica di Potenza (nella foto) e di quella di Benevento in corso di svolgimento con nove persone indagate con le accuse di corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e concussione.

Si sapeva che una di una di esse è un avvocato residente a Manduria che riveste il ruolo di vice procuratore onorario in servizio nel Tribunale di Lecce, accusato in concorso con altri di aver insabbiato delle indagini dietro pagamento in denaro ricevuto.

.Oggi l‘agenzia Ansa ha fatto il nome di Antonio Zito, 57 anni, di Manduria ed ha rivelato che il vice procuratore onorario è indagato anche per una serie di presunte violenze sessuali che sarebbero state commesse nell‘ ospedale di Benevento in concorso con un medico e di cui sarebbero state vittime ignare pazienti.

