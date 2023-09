STEFANO DONNO RIPORTA LA POESIA LA’ DOVE NELLA NOSTRA TRADIZIONE OCCIDENTALE ESSA NACQUE TREMILA ANNI FA: NELLE PIAZZE DEI PICCOLI PAESI. COMINCIA MARCELLO BUTTAZZO A SAN DONATO DOMENICA 10

di Enrico Petrelli ______

“Carissimi, apriamo con Marcello Buttazzo e il suo ultimo libro con noi pubblicato la quinta edizione del festival di poesia errante” ‐ dice Stefano Donno, 48 anni, di Lecce, editore delle sempre più apprezzate anche a livello internazionale I Quaderni del Bardo Edizioni, nonché infaticabile animatore culturale ‐ che così continua nel presentare l’ultima sua iniziativa: “Il progetto vuole suscitare nei cittadini del territorio di San Donato e Galugnano curiosità e stimoli nei confronti del libro, della lettura, per favorire la formazione di un lettore autonomo e di un cittadino consapevole, rispettoso delle regole”.

Il Festival di Poesia Errante le Parole e la Strada Adunata Poetica organizzato dal Presidio del Libro di San Donato giunge quest’anno alla sua quinta edizione che si svolgerà in sei incontri all’insegna della poesia, della musica, del teatro.

Ospitati da vari luoghi e strutture nel Comune di San Donato poeti, editori, artisti si riuniranno per dialogare e discutere di temi spazianti dalla letteratura alla legalità, dall’arte al valore sociale del libro, e ancora della democrazia, delle regole, della libertà con particolare sottolineatura alla lotta contro la mafia e all’antimafia sociale.

Quest’edizione si aprirà il 10 settembre dalle ore 19,30 presso la piazzetta in via Milano a San Donato di Lecce in un incontro con Marcello Buttazzo (nella foto), poeta che ha da poco pubblicato il suo nuovo libro “E se nel giallo ti vedrò” per I Quaderni del Bardo Edizioni, che dialogherà con l’editore Stefano Donno in un confronto su tematiche comprendenti la cittadinanza attiva, l’antimafia sociale, la legalità.

Si tratta, questo l’anelito della manifestazione, di incrementare e diffondere l’amore per il libro, incentivare la capacità critica, stimolare l’immaginazione, il senso di unione fra persone, nella comunità, con l’universo, nonché la creatività, l’ascolto: obiettivi che intersecano l’arte e insieme la società, vista sia come condivisione, sia come rispetto degli individui e della legge, col fine ultimo di alleviare la solitudine umana e la fragilità, perché, come si cita dallo scrittore John Donne: “nessun uomo è un’isola, completo in sé stesso”.

Una manifestazione culturale decisamente interessante non solo per le personalità partecipanti del cui lavoro la qualità è certo riconosciuta, ma anche per gli intenti e il taglio che si propone, idee, valori, il piacere stesso dell’arte, ma anche il suo ruolo maieutico e la sua valenza sociale.

Seguiranno questo filo gli altri incontri (il 15, il 16, il 20 e il 22 di settembre) animati dalle parole e dalle restituzioni artistiche di importanti esponenti culturali e poeti fra i più importanti del panorama pugliese: Giuseppe Zilli, Lino Angiuli, Vittorino Curci, Carlo Alberto Augeri, Anna Rita Merico, Monica Messa, Loredana Lorusso, Cosimo Rodia.

