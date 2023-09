WALTER CERFEDA A LECCE VENERDI’ 8

di Raffaele Polo ______

Si intitola “Vivere a viso aperto” il nuovo libro di Walter Cerfeda (nella foto), economista e scrittore, che viene presentato nel chiostro della Biblioteca Bernardini venerdì 8 settembre (ore 19 con ingresso libero). Il romanzo, edito da Il Raggio Verde (156 pagine, 18 euro), è impreziosito dall’immagine in copertina a firma dell’artista Carla Sello.

Dialoga con l’autore lo scrittore Pino De Luca, modera l’incontro la giornalista Antonietta Fulvio.

Ambientato negli anni Settanta, tra l’Italia, la Svizzera e la Spagna, il libro mette a fuoco il rapporto sulla libertà, in relazione ai contesti in cui si vive: familiari, sociali, professionali e politici.La libertà, ci dice Cerfeda, è sempre figlia del pensiero di ogni essere umano. Ma se pensare è libertà, le azioni originate dal proprio pensiero devono riuscire a trovare un equilibrio con il pensiero degli altri per permettere la convivenza civile.

Nel tempo che stiamo attraversando (globalizzazione, crisi, covid, guerra) l’accumulo di impotenza ha generato prima rabbia, poi rancore e infine sempre più intolleranza e cattiveria, la cui ultima involuzione, specie sul piano politico, è quella della perfidia.

Diviso in quattro parti, la narrazione ripercorre le vicende dei protagonisti, Luis Heredero e Gianni Cassano: la loro amicizia attraversa la dittatura franchista, il tema sempre attuale dell’emigrazione e li fa ritrovare, dopo gli eventi drammatici della pandemia e della guerra in Ucraina, a tirare le somme del proprio vissuto guardando, al futuro incerto che ci attende.

