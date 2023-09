ACCUSATO DI DUE FURTI, LADRO DI BICICLETTE FINISCE IN CARCERE

(e.l.) ______ All’alba i Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, arrestando Daniele Leotta, 46 anni, di Bari, senza fissa dimora, ritenuto responsabile della commissione di due furti di biciclette commessi presumibilmente in Lecce a maggio ed a luglio di quest’anno e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Nello specifico, i militari della locale Stazione competente, una volta acquisite le denunce di furto dei velocipedi, parcheggiati dai proprietari su pubblica via ed asportati – in entrambi i casi – dopo aver divelto la catena con la quale erano stati legati, hanno da subito acquisito i filmati delle videocamere di zona e ricostruito le fasi dell’azione predatoria.

Di fatti, proprio grazie alle immagini di sorveglianza le indagini dei militari avrebbero portato rapidamente all’identificazione dell’uomo, probabilmente riconosciuto dagli operanti sia per le fattezze fisiche, sia per gli indumenti indossati, sia per un vistoso tatuaggio.

Come stabilito dai magistrati, è stato rinchiusonel carcere di Borgo San Nicola (nella foto).

Category: Cronaca