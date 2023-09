ARRESTATO NELLA NOTTE PRESUNTO SPACCIATORE LECCESE

(e.l.) ______ Questa notte agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio a Lecce città notavano un veicolo di piccole dimensioni che alla vista della Volante rapidamente cercava di allontanarsi. Questo movimento insospettiva i poliziotti che seguivano il veicolo tra le vie ancora affollate dai pedoni, nonostante l’ora tarda, che si fermava nei pressi di un’altra vettura regolarmente parcheggiata.

All’interno del veicolo erano presenti quattro individui, tutti già noti alle forze dell’ordine: il conducente, Giuseppe Tornese, 48 anni, di Lecce, il figlio diciannovenne ed altre due persone, un ventiquattrenne di nazionalità albanese e un leccese traentaduenne.

Scesi dall’auto, l’atteggiamento insofferente dei quattro fermati persuadeva gli operatori a richiedere l’ausilio di altre due pattuglie, dopodiché gli agenti procedevano alla perquisizione personale degli stessi, che dava esito negativo, mentre la perquisizione del veicolo permetteva di rinvenire oltre undici grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, due panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di circa centonovanta grammi e un bilancino di precisione, il tutto occultano all’interno della mascherina in plastica sotto la scatola dello sterzo.

Inoltre, sempre all’interno del veicolo veniva rinvenuto uno sfollagente telescopico occultano tra i sue sedili anteriori ed una forbice, occultata nel vano oggetti dello sportello lato conducente. Di tutto il materiale rinvenuto e sequestrato si assumeva la responsabilità il 48enne.

La perquisizione veniva poi estesa anche presso la sua abitazione, dove, all’interno del comodino della sua camera da letto, venivano rinvenuti ulteriori sei grammi di hashish e duecento bustine di cellophane trasparente, utilizzate probabilmente per confezionare le dosi di stupefacente da commercializzare.

Per questi motivi l‘ uomo è stato arrestato in flagranza di reato e,su disposizione delpm di turnopressolaProcura della Repubblica, rinchiuso nel carcere di il 48enne veniva tratto in arresto e come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica, tradotto presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola.

Category: Cronaca