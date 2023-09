CROMATICA, UNA COLLEZIONE PER RINASCERE

La vita è un’emozione che sorprende e da cui è bello lasciarsi avvolgere.

Il tema delle emozioni si fonde con quello del colore all’interno della nuova collezione dal nome Cromatica, firmata da Leonardo Ligorio.

Come ben sappiamo i colori nella moda non servono solo a dare un tono al look, ma hanno diversi scopi tra cui quello di trasmettere un significato emotivo.

Infatti, nella moda i colori sono fondamentali: raramente indossiamo un colore solo perché di tendenza. Spesso e volentieri scegliamo determinati abiti proprio per l’inconsapevole attrazione che quei colori hanno avuto su di noi.

Un colore racconta, quindi, emozioni e personalità senza che neanche ce ne si renda conto e senza alcuna casualità.

Leonardo ha sviluppato questa collezione a partire da febbraio e ha confezionato un totale di 20 capi di cui la maggioranza abiti eleganti a cui ha affiancato dei tailleur con top coordinato.

L’obiettivo del designer è stato quello di elaborare una collezione fatta di abiti capaci di rispecchiare un look elegante adatto ad ogni occasione.

Il fashion stylist ha posto una particolare attenzione alla selezione dei materiali, tutto rigorosamente Made in Italy. Inoltre, lo stilista, ha operato secondo un approccio atto a valorizzare il concetto di sostenibilità dal momento che ha scelto di usare non solo materiali sostenibili, ma anche di riciclo in quanto ha reinventato alcuni capi delle sue vecchie collezioni.

Cromatica è stata presentata per la prima volta a Poggiardo (Lecce) il 27 luglio in occasione della sfilata dal titolo “Lady in passerella” un contesto atto a valorizzare e a far sfilare donne normali over 40.

Category: Costume e società