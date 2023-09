IL CENTRO STUDI KOINÈ EUROPE SPONSOR PRINCIPALE DI  PARTY SALENTO VIDEO SHOW LIVE,GRANDE SPETTACOLO DELLA MUSICA ITALIANA ED INTERNAZIONALE. A CALIMERA, DOMENICA 10 SETTEMBRE. LECCECRONACA.IT INTERVISTA LA PRESIDENTE DI KOINÈ, NICOLETA APOPEI E LA SUA COLLABORATRICE, DENISE GABRIELI

Nicoleta Apopei con lo Staff del Centro Studi Koinè Europe e l’assessore Antonella Bray

di Carmen Leo______ “Il Centro Studi Koinè Europe, da sempre impegnato nel sociale e a favore della promozione culturale in tutte le sue sfaccettature, anche quest’anno ha deciso di mettersi in gioco! Convinti e consci che per valorizzare il territorio sia necessario conoscere il patrimonio culturale, il ritratto storico-sociale, gli usi e costumi, eventuali punti di riferimento e tutto ciò che rende speciale una determinata destinazione, abbiamo ritenuto opportuno sponsorizzare una manifestazione che, a nostro parere, può anche offrire ai partecipanti un ambiente accogliente e festoso. Si tratta di PARTY SALENTO VIDEO SHOW LIVE, un fantastico revival della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, che farà scatenare, ne siamo certi, tutti coloro i quali vorranno partecipare”.

Così la dott.ssa Nicoleta Apopei (terza da destra nella foto di copertina), presidente del Centro studi Koinè Europe, con sedi a Lecce e Melendugno, ed un INFO POINT aperto alcuni mesi fa a Calimera, dichiara in un’intervista esclusiva a Leccecronaca.it, a proposito dell’importante evento che si svolgerà proprio a Calimera, domenica 10 settembre a partire dalle ore 21.00, nell’ampia Piazza del Sole, cuore pulsante del noto comune della Grecìa salentina.

Party Salento Video Show Live è un mega evento che proporrà musica italiana e internazionale in voga negli ultimi cinquanta anni, tutta da ballare e da cantare con, in aggiunta, la proiezione di video originali, impreziosito, il tutto, da strabilianti scenografie e con le coreografie di Ilenia De Pascalis.

La kermesse sonora ha visto la prima tappa a Giovinazzo (Ba), dove ha riscosso un enorme successo di pubblico, così tanto da attrarre l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Calimera, che ha voluto ospitare questo secondo evento di domenica prossima.

Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel saranno gli istrionici ed energici conduttori dell’evento salentino, che vedrà le scatenate esibizioni in esclusiva di cantanti e ballerini, i quali infuocheranno il pubblico su un grandissimo palcoscenico allestito con oltre 40 metri quadri di Ledwall (schermo gigante ad altissima risoluzione – n.d.r.). L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta nazionale da Radio Studio Più e consentirà il libero accesso a chi vorrà godere di uno strabiliante spettacolo all’insegna della musica e degli effetti speciali, performati con modernissime tecnologie.

“Il progetto è promosso dal Comune di Calimera, nella persona del sindaco Gianluca Tommasi, dall’Assessore al Commercio, Attività Produttive e Marketing territoriale, Antonella Bray, e dall’Associazione Culturale “Ci Siamo”.

La loro dedizione alla promozione della cultura locale e dell’arricchimento della vita sociale della comunità calimerese ha dato vita a un evento che celebrerà l’essenza stessa del Salento, fatta di antiche tradizioni, anche musicali, di movimento e folklore.

È innegabile che questo genere di occasioni spinga a una promozione che coinvolge l’intero territorio circostante, motivando enti locali, associazioni, comunità, settore pubblico e privato ad ampliare l’offerta turistica di prossimità. Per l’intero staff del Centro Studi Koinè Europe, la sponsorizzazione e la promozione del proprio territorio è il motore trainante di qualsiasi iniziativa”.

Questo quanto dichiarato alla nostra testata da Denise Gabrieli (prima da destra nella foto in alto), la giovanissima e validissima collaboratrice di Nicoleta Apopei, una delle Super Donne componenti lo Staff operativo di Koinè.

Antonella Bray e Nicoleta Apopei

“Riteniamo che la cultura sia un ponte che unisce le comunità e le persone, e PARTY SALENTO VIDEO SHOW LIVE incarna questo spirito.

Fieri e orgogliosi di essere uno dei principali Sponsor di questa incredibile serata, aspettiamo tutti i sostenitori e i promotori delle tradizioni culturali Salentine, in Piazza del Sole a Calimera domenica 10, per condividere tutti insieme fortissime emozioni in musica”

Si conclude così, con il sorriso dolcissimo dell’affascinante e volitiva Nicoleta, la nostra intervista.

Un altro colpo vincente, quello messo a segno da Lei e dal suo Ente di formazione, vera eccellenza del territorio salentino, la cui fama oltrepassa, oramai, i confini regionali e nazionali, in quanto si avvale di importanti collaborazioni con università dell’Est Europa, che abbiamo più volte menzionato in nostri precedenti articoli.

L’idea di risultare uno dei principali sponsor dell’evento, conferisce al Centro Studi Koinè Europe un ulteriore prestigio, in quanto sostenitore attivo di iniziative degne di nota, proprio come il PARTY SALENTO VIDEO SHOW LIVE.

Ciò denota, a modesto parere di chi scrive qui, una forte sensibilità e una grande attenzione nei confronti delle necessità del territorio e di quanti lo vivono e lo animano con le loro professioni e competenze, che Koinè contribuisce a valorizzare e sostenere fattivamente, spendendo tempo, energie e passione, sostanzialmente quelle di chi Crede fermamente in ciò che Fa!

Ad Altiora Semper, Koinè Europe!

