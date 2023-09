LA GIOVANE VITA DI ALDO GJOKA SPEZZATA DAL DESTINO IN UN ATTIMO

(e.l.) ______ Un altro incidente stradale, un altro morto, un’altra giovane vita spezzata in un attimo, di nuovo a bordo di una motocicletta. La vittima è Aldo Gjoka, 29 anni, nato a Tirana, in Albania, residente a Lecce.

Ieri sera a Torre Specchia, marina di Melendugno, per cause ancora da accertare, la moto che guidava si è scontrata con una Jaguar ed egli è finito contro il muretto ai margini della carreggiata, morendo sul colpo a causa dlla violenza dell‘ impatto.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

In queste ore sono state già centinaia le testimonianze di dolore e di affetto rivolte allo sfortunato giovane sui social da amici e conoscenti. La più straziante quella della fidanzata, che gli ha scitto: ”Vita mia, questo è uno scherzo molto brutto, io senza di te non ho vitaaa!!!!!! Sei l’ amore mio Aldo, te ka motra shpirt do vdes un per ty o jeta ime!!!!”

Category: Cronaca