PROVVEDIMENTI DELLA QUESTURA

(e.l.) ______ Nuovi provvedimenti di prevenzione sono stati emessi dal Questore di Brindisi, Annino Gargano, a carico dei responsabili di alcuni comportamenti illeciti nel territorio provinciale.

Nello specifico, sono stati notificati cinque avvisi orali nei confronti di altrettante persone la cui biografia criminale, a seguito delle attività della Divisione di Polizia Anticrimine, presentava elementi idonei ad evidenziarne la relativa pericolosità sociale.

Accanto alla denuncia all’autorità giudiziaria competemte, la Questura di Brindisi (nella foto) ha ritenuto opportuno emettere la misura di prevenzione dell’avviso orale, con l’ammonimento a cambiare condotta e stile di vita a tutela della collettività.

Inoltre, diversi provvedimenti di divieto di ritorno nel territorio provinciale sono stati notificati a cittadini giunti in questa provincia da territori limitrofi e sorpresi a commettere reati.

In particolare, un foglio di via obbligatorio ha colpito un giovane che era stato arrestato, lo scorso mese di luglio, dalla Squadra Mobile poiché colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti durante lo svolgimento di una manifestazione musicale e in possesso del quale, a seguito di perquisizione, erano state rinvenute e sequestrate numerose dosi di stupefacente di varia tipologia.

L’incisiva azione di prevenzione ad opera della Polizia di Stato prosegue senza sosta e si è concretizzata altresì nell’accoglimento di una proposta di sorveglianza speciale emessa dal Tribunale di Lecce, sempre su proposta del Questore di Brindisi.

Category: Cronaca