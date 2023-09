DRAMMATICO INCIDENTE A TARANTO, MUORE UN ALTRO MOTOCICLISTA, ALTRI DUE IN CODICE ROSSO IN OSPEDALE

(e.l.) ______ Drammatico incidente a mezzogiorno all‘ uscita di Taranto, in periferia, sulla statale per Reggio Calabria, vicino i depositi Agip. Il bilancio è di un morto e tre feriti, di cui due gravi. La vittima è un motociclista di 39 anni, Giuseppe Cazzato, di Castellaneta. Sbalzato dalla moto e schiantatoI contro il guard rail, è morto sul colpo per una terribile ferita alla testa.

Non si conoscono al momento le modalità e le cause del terribile incidente, che ha coinvolto anche un‘ altra moto. I due che erano a bordo sono ricoverati in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Il terzo ferito è il conducente di una Ford Fiesta.

Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimento.

