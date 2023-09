LE IDEE / “Niente, non c’è più niente ormai! Abbiamo incenerito tutto!”

(Rdl) ______ Roberto Gennaio (nella foto), tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso ARPA Puglia Dipartimento di Lecce, ha postato ieri sul suo diario di Facebook le cosiderazioni che qui di seguito riproduciamo integralmente. Il suo libro si intitola “Percorsi di biodiversità nel parco naturale regionale Litorale di Ugento”, edizioni Il grifo. ______

Ho fatto appena in tempo a fotografare la ricca biodiversità presente nel parco naturale regionale Litorale di Ugento” e raccoglierla nel mio libro ….Oggi mi son fatto coraggio e dopo l ultimo incendio di questa estate ho voluto vedere il danno arrecato.

Un sudario nero ricopre il bianco calcare e la terra rossa senza vita per ettari ed ettari! Non mi do pace pensare a questa ennesima strage! Non posso immaginare questi luoghi così compromessi una volta brulicante di vita!

Sfoglio il mio libro che ho portato con me….lo porto sempre con me….a volte intrattenendomi a parlare di ambiente e biodiversità con qualche ragazzo interessato o con persone che non conoscono la ricchezza e la bellezza di quello che era una volta la mia Amazzonia, l‘ ho donato con piacere!

Ora guardo quelle immagini, di ognuna ricordo il luogo e il momento in cui le ho immortalate, gli appostamenti e il tempo trascorso, e anche la meraviglia nell osservare tanta vita!

Niente, non c’è più niente ormai! Abbiamo svuotato e incenerito tutto!

Forse chissà la Natura farà il suo ciclo, si riprenderà i suoi luoghi, ma ci vorrà tempo. Noi oggi siamo colpevoli di questo scempio!!! ______

LA RICERCA nel nostro articolo del 27 luglio scorso

Category: Costume e società, Cultura