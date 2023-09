ANCORA MERCATO, ARRIVA SANSONE

(Rdl) ______ Il calciomercato è finito da dieci giorni, ma in realtà il calciomercato non finisce mai. Continua con i calciatori che non hanno contratto, oppure lo rescindono, per i quali i trasferimenti sono sempre possibili.E sarà così fino al mese di gennaio, quando, per trenta giorni, ricomincerà per tutti, e così via.

L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Sansone, nell’ultima stagione al Bologna FC.

L’esterno offensivo classe ’91, che ha già sostenuto le visite mediche indosserà la maglia numero 11 ed ha

sottoscritto un contratto della durata di due anni. ______

Nato a Monaco di Baviera, cittadino tedesco, Nicola Sansone ha 32 anni e una lunga carriera alle spalle in Germania, Spagna e Italia.

Ala sinistra, trova nell‘ attacco giallorosso una nutrita concorrenza, ma se la dirigenza lo ha preso, evidenteente è perchè persa che nel corso della stagione egli possa dare il suo valido contributo. ______

