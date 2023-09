ADDIO A ROCCO

(e.l.) ______ Drammatico incidente questa mattina prima dell‘ alba sulla statale Maglie-Leuca a Surano nei pressi del centro commerciale. Il bilancio è di un morto e un ferito. La vittima è Rocco Elia, 63 anni, di Tricase, fruttivendolo.

Per cause ancora da accertare, il furgone Fiat Iveco che guidava si è scontrato con un autoarticolato Volvo.

L‘ impatto è stato violentissimo, l‘uomo è morto poco dopo l‘ arrivo dei sanitari del 118 a causa della gravità delle lesioni riportate.

Ferito ma non gravemente il conducente dell‘ altro mezzo, che si trova ricoverato all‘ ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano.

Indagini dei Carabinieri del Comando Stazione di Nociglia in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

