KRSTOVIC IN CAMPO CON LA NAZIONALE SI E’ SENTITO MALE: “affaticamento”

(Rdl) ______ Ieri sera Krstovic ha giocato con la maglia della sua Nazionale nella partita di qualificazioni Europei 2024 vinta dal Montenegro contro la Bulgaria per 2 a 1 ed è uscito per problemi fisici ad un quarto d‘ora dalla fine.

Questa mattina l’U.S.Lecce, dopo aver sentito il responsabile della Nazionale del Montenegro, ha comunicato che Nikola Krstovic è stato sostituito al 31’ del secondo tempo per conati di vomito dovuti ad affaticamento.

Il comunicato non aggiuge altro, ed è chiaro che al rientro in sede le sue condizioni saranno valutate con più precisione, in vista della partita a Monza di domenica 17. ______

