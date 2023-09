NOVITA’ EDITORIALI / ”L’ultima sinfonia di Čajkovskij” DI PIERO GRIMA

di Raffaele Polo ______

Non solo la morte di Mozart è avvolta dal mistero: anche per Čajkovskij (si scrive proprio così…) leggenda e realtà sfumano in un mistero che è al centro di questo bel libro, pubblicato da Besa (Piero Grima, ”L’ultima sinfonia di Čajkovskij”, pagine 120, 14 euro). E, in effetti, molto si è scritto sulla vita e le opere di Čajkovskij e in tanti hanno affrontato le drammatiche vicissitudini del grande musicista russo: i suoi tormentati amori, le sue commoventi crisi esistenziali, le sue angoscianti fughe da una realtà difficile da accettare, la sua reiterata depressione e, infine, gli struggenti sensi di colpa.



In questo romanzo, Grima affronta l’aspetto più misterioso e oscuro della vita del compositore, ovvero la causa della sua morte, che molti storici attribuiscono al colera che in quel periodo serpeggiava in Russia, causando migliaia di morti. Altri parlano di un Čajkovskij colpito da polmonite durante il freddissimo inverno russo. Infine, c’è chi è convinto del suicidio preteso dallo zar e indotto mediante arsenico.



Intrecciando momenti storicamente documentati con eventi verosimili della vita del musicista, l’autore accompagna il lettore verso una sua immaginifica valutazione conclusiva. Ed è proprio questa ‘l’ultima sinfonia’ del grande compositore, il suo ultimo, incredibile capolavoro, come ci rivela, sornione Piero Grima (nella foto), prolifico autore e narratore provetto di misteri.

