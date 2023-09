CONTROLLI STRAORDINARI CARABINIERI

(e.l.) ______ I Carabinieri continuano a combattere in prima linea il grave problema degli incidenti stradali causati dall’abuso di alcol e droghe, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre il numero di vittime sulle strade.

In questi giorni, nel territorio della provincia di Lecce si sono verificati numerosi episodi che hanno compromesso gravemente la sicurezza stradale.

In risposta a questa situazione, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno intensificato i controlli ed incrementato la presenza sulle strade.

Nello specifico, in questi ultimi giorni, i militari della Compagnie Carabinieri di Lecce e Campi Salentina hanno svolto un servizio coordinato di controllo finalizzato a contrastare le condotte scorrette scaturite dall’abuso di assunzione di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti.

Su un totale di 73 veicoli e 95 persone controllate, i Carabinieri delle rispettive Sezioni Radiomobili hanno rilevato 26 infrazioni al Codice della Strada, tra le quali figurano 9 ritiri di patente per guida in stato di ebrezza, e 4 individui deferiti all’autorità giudiziaria perché ritenuti responsabili del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli in concorso.

Tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Lecce per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e, grazie al prezioso aiuto di Quentin, cane in forza al Nucleo Carabinieri cinofili di Modugno (nella foto), i militari dell’Arma hanno arrestato una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti trovata in possesso di circa 1 kilo e 250 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, nonché materiale per il confezionamento.

