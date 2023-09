RAPINA SULLA TANGENZIALE, UN ARRESTO

(e.l.) ______ Alle 5 di questa notte gli agenti delle Volanti della Questura di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 25 anni, Jacopo Di Tondo, ritenuto responsabile di rapina aggravata, in concorso con due minorenni, nonché di oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Alle ore 1.30 circa di questa notte una Volante in servizio di controllo del territorio veniva inviata dalla centrale operativa della Questura (nella foto) sulla tangenziale di Lecce, presso la stazione di servizio ESSO tra l’uscita 7 e l’uscita 6 in direzione Brindisi, per una segnalazione giunta sull’utenza 113 di un camionista in sosta nel parcheggio che era stato aggredito.

Giunti sul posto,gli agenti riconoscevano il giovane poi arrestato inn quanto persona già nota alle forze dell’ Ordine, che, in compagnia di due minorenni, cercava di confondersi con un gruppo di altri tre giovani intenti a fare rifornimento alla loro autovettura.

A richiedere l’intervento era stato l’autista del Tir che, mostrando i danni sul mezzo, indicava quali responsabili i tre giovani, che poco prima, mentre era intento a riposare all’interno della cabina era stato svegliato dai rumori provenienti dall’esterno e dopo avere acceso le luci interne alla cabina ed aperto le tendine, in modo da far notare la sua presenza, con la speranza che alla vista dell’occupante si dileguassero, questi continuavano a lanciare pietre sui finestrini della cabina della motrice e tentavano di forzarne le portiere, minacciandolo e intimandogli di consegnargli i soldi.

I tre giovani venivano accompagnati in Questura per le formalità di rito. Raccolta la denuncia e ricostruendo i fatti, si procedeva all’arresto del maggiorenne per rapina aggravata in concorso.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto i domiciliari.

I due minorenni venivano invece denunciati a piede libero e affidati ai genitori.

