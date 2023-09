ARRESTANDOLE, LA POLIZIA SALVA DUE LADRE SLAVE DALLA FURIA DEI RESIDENTI CHE LE AVEVANO SORPRESE A RUBARE IN CASA AL RIONE SANT’ELIA DI BRINDISI

(e.l.) ______ Questa mattina le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute a Brindisi in piazza Raffaello, quartiere Sant’Elia, dove hanno arrestato due donne, di nazionalità croata, in flagranza di reato per furto. I due uomini che erano con loro sono riusciti a fuggire. Le due si trovano ora el carcere di Borgo San Nicola a Lecce, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

L‘intervento degli agenti è stato provvideziale anche per sottrrarre le donne dalla furia dei residenti, easperati dalla serie di furti subiti negli ultimi giorni nelle loro abitazioni e che questa mattina si erano organizzati per la sorveglianza dei loro stabili. Per questo motivo hanno visto all‘ opera le ladre, mentre tentavano di forzare la porta di ingresso di un appartamento, e le hanno bloccate.

Avevano addosso alcuni oggetti d‘ oro, ricoosciuti poi dai legittimi proprietari, ai quali sono stati restituiti dalla Polizia.

Nella foto, il frame di un video girato sul momento da un residente, e divulgato tramite social, che abbiamo scelto di non riportare.

Category: Cronaca