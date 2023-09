DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE 2023

Buongiorno!

Oggi è giovedì 14 settembre 2023.

La Chiesa celebra l’ Esaltazione della Santa Croce.

Il 14 settembre del 1901 gli Stati Uniti d’America hanno un nuovo presidente, si tratta di Theodore Roosevelt, ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti e Premio Nobel per la pace.

Venne eletto all’età di 42 anni e questo ne fa il presidente più giovane mai eletto nella storia degli U.S.A.. Il suo volto è tra quelli scolpiti sul Monte Rushmore, insieme a quelli di George Washington, Thomas Jefferson e Abraham Lincoln. La sua politica estera fu caratterizzata dall’aggressività: considerava molto importanti gli interessi americani in America Latina e si adoperò per la realizzazione del Canale di Panama. Sempre in politica estera si candidò a fare da mediatore nel conflitto Russo-Giapponese.

Riuscì a far raggiungere la pace tra le parti e questo gli valse il Premio Nobel per la pace. Si narra che durante una battuta di caccia si rifiutò di uccidere un cucciolo di orso, per questo motivo in America il classico orsacchiotto di peluche viene chiamato Teddy Bear, cioè l’orso di Teddy, il diminutivo con cui veniva chiamato Roosevelt.

Proverbio salentino: AMORE E CERASE CHIUI NDE MINTI E CHIUI NDE TRASE

Amore e ciliegie più ne metti e di più ne entrano.

Quando si fa l’amore e quando si mangiano ciliegie non è facile saziarsi.

