CONTROLLI NELLA ZONA DI TRICASE

(e.l.) ______ All‘ esito di un servizio straordinario sul territorio, svolto da ieri sera all‘alba dai Carabinieri della Compagnia di Tricase, con l‘ impiego di ventuno militari e dieci autovetture (nella foto), sonostati controllati 34 veicoli e 41 persone, e sono state denunciate a piede libero due persone per furto in appartamento, una per ricettazione, una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una per guida in stato di ebrezza e cinque pregiudicati per evasione dagli arresti domiciliari. ______

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca