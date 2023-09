UNA TRADIZIONE DA MANTENERE ALLA CUPERTINUM LA VENDEMMIA COI BAMBINI

https://consentcdn.cookiebot.com/sdk/bc-v4.min.html

Sabato 16 settembre 2023, ore 9.30, presso la Cupertinum,

via Martiri del Risorgimento 6, Copertino (Le)

Una tradizione! L’8° Vendemmia e il capucanale con i bambini

Un’importante esperienza educativa

Si terrà sabato 16 settembre, a partire dalle ore 9.30, presso la storica Cantina di Copertino, la Vendemmia e “capucanale” con i bambini, un’esperienza educativa e un progetto voluto dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecce e dalla cantina Cupertinum di Copertino, in collaborazione con i Lions e Leo Club Copertino Salento “Pino Cordella” e conla Cooperativa Raggio di Sole / Centro per minori Gianmarco Sori.

Anche in questa ottava edizione, i ragazzi potranno godere del rapporto diretto con la vigna, scoprire con le mani i grappoli e gli acini dell’uva e sentirne profumo. Un’attivazione della sensibilità attraverso la vendemmia. La vendemmia con i bambini è un’interessante esperienza educativa con bambini non vedenti e vedenti e un esempio di inclusività scolastica. Vendemmia che continuerà poi con la parte più divertente: la pigiatura a piedi nudi nei tini e l’assaggio del succo d’uva. Alla fine ci sarà il momento conviviale con il tradizionale “capucanale”, la merenda di fine lavoro con pucce e l’allegria che accompagna il rito bacchico della vendemmia. Francesco Trono, presidente Cupertinum e agronomo, e l’enologo Giuseppe Pizzolante Leuzzi guideranno i bambini e gli accompagnatori nella vendemmia del vigneto impiantato nel parco della Cantina e nella pigiatura, prima fase dellavinificazione.

Saranno presenti: Salvatore Peluso Presidente provinciale dell’Unione dei Ciechi di Lecce, Cosimo Durante Presidente del GAL Terra d’Arneo, Girolamo Tortorelli II° Vice governatore del Distretto Lions 108AB, Loredana Marulli Presidente di Circoscrizione F Distretto Lions 108 AB, Luisa Frassanito Presidente della zona 16 Distretto Lions 108AB, Silvana Forchetti Presidente del Lions Club Copertino Salento “Pino Cordella, Emanuele de Vito Presidente del Leo Club Copertino Salento “Pino Cordella”. I Lions Club sostengono varie attività di solidarietà con le associazioni dei ciechi, in particolare con i progetti: “Libro parlato”, service screening vista nelle scuole, donazione cani-guida, e a Lecce, in collaborazione con l’Università del Salento – il Giardino sensoriale per non vedenti nell’Orto Botanico Universitario.

