DI NUOVO UN MOTOCICLISTA VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE

(e.l.) ______ Ieri sera c‘è stato un incidente stradale mortale nella periferia di Taranto, fra Lama e Talsano. La vittima, ancora una volta un motociclista, come sempre più spesso sta accadendo nelle ultime settimane, è un anziano di 86 anni. Per cause ancora da accertare lo scooter che guidava si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto. Soccorso e portato all‘ ospedale Santissima Annunziata, è morto nella notte per la gravità delle lesioni riportate.

