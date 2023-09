ORMAI SCATTA VELOCISSIMO IN POCHI GIORNI IL ‘CODICE ROSSO’ CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

GIUSTIZIA PER AMARENA!

MOBILITAZIONE PER L’ORSA ASSASSINATA E PER TUTTI GLI ANIMALI SELVATICI. DOMENICA 10 SETTEMBRE A SAN BENEDETTO DEI MARSI (L’AQUILA) DALLE ORE 15 GRANDE MANIFESTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI (Rdl) ______ A seguito del cruento gesto compiuto da un cittadino residente in San Benedetto dei Marsi (AQ) responsabile di avere ucciso l’orsa Amarena (nella foto) a colpi di fucile, […]