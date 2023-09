TRAGICA SCOPERTA A LECCE LA SOLITUDINE ANCORA UNA VOLTA UNICA COMPAGNA DI VITA

Rdl______Ad impensierire i vicini, che hanno immediatamente chiesto l’intervento della polizia in via Petrelli a Lecce, un odore poco gradevole. È stato necessario l’ausilio dei Vigili del Fuoco per entrare nell’appartamento, che insieme agli agenti hanno fatto la triste scoperta: all’interno una 73enne leccese, probabilmente deceduta per cause naturali da almeno due mesi.

La donna non aveva parenti e viveva da sola.

La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce

Category: Costume e società