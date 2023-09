IVAN RAGANATO ANNUNCIA LA NUOVA STAGIONE ARTISTICA DI  ‘SCENA MUTA‘

Rdl ______

La scuola d’arti varie Scena Muta di Ivan Raganato a Copertino, scalda i motori in vista della ripartenza.

Come di consueto, infatti, la prima settimana ottobrina vedrà le sale dell’accademia, diretta dall’attore salentino, riattivarsi con i corsi di danza diretti dalla maestra Sophie Guida, il corso di dizione tenuto da Dalila Grandioso, il teatro ragazzi a cura di Maria Antonietta Vacca e Dalila Grandioso e il corso teatro adulti tenuto da Ivan Raganato.

E poi ancora il corso di canto a cura del maestro Ettore Romano e yoga con la maestra Vincenza Strafella.

E, nuova iniziativa giunta al secondo anno, i “Sabato creativi”, laboratori per i più piccoli di danza, teatro e yoga.

“È di questi giorni, inoltre, la programmazione teatrale e di eventi culturali che lo spazio teatrale di via Bologna ospiterà da fine settembre in poi”. Ci racconta il direttore artistico di Scena Muta Ivan Raganato.

“Insieme ai miei collaboratori abbiamo stilato un ricco programma che prevede debutti teatrali e repliche attese e richiestissime ma anche tanti eventi culturali che ospiteremo a Scena Muta e che organizzeremo anche in altri spazi.”

Da quest’anno inoltre Scena Muta dispone di una propria cabina di registrazione professionale ed in cantiere ci sono nuovi corsi come ad esempio ”Piacere, teatro!” a cura di Maria Antonietta Vacca.

Ricca programmazione, dunque, che conosceremo a breve.

