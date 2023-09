DECISIONE PRESA, PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA PER LE AMMINISTRATIVE A LECCE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato congiunto della coalizione civica, moderata, progressista e riformista e regolamento delle Primarie “Insieme per Lecce 2024-2029” sottoscritto ieri sera (nella foto del nostro archivo, Palazzo Carafa, sede del consiglio comunale) ______

La coalizione civica, moderata, progressista e riformista ha sottoscritto l’Impegno comune per Lecce 2024-2029 e il Regolamento che disciplina il percorso per la scelta del candidato sindaco attraverso le primarie che si chiamerà “Insieme per Lecce 2024-2029”.

È intenzione della coalizione proseguire, grazie alla più ampia partecipazione delle cittadine e dei cittadini leccesi, il percorso di crescita e cambiamento della città, nel segno della giustizia sociale, economica, ambientale e climatica.

Regole condivise, chiare e trasparenti, quindi, per un confronto leale e costruttivo per il rilancio e l’aggiornamento della proposta politico-programmatica che trova fondamento nelle linee programmatiche del mandato amministrativo in corso e per l’individuazione del miglior candidato alla carica di Sindaco di Lecce.

La data di svolgimento delle primarie è stata fissata per il 26 novembre. Conseguentemente, il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato fissato per il 26 ottobre.

Hanno sottoscritto l’impegno comune per Lecce 2024-2029: Lecce Città Pubblica, Partito Democratico, Con, Coscienza Civica, Noi Per Lecce, Movimento Sveglia, Articolo Tre, Per la Puglia, Italia Viva, La Puglia in più, Sinistra Italiana, Partito Socialista, Verdi. Più Europa e Centro Democratico, pur non presenti al tavolo di oggi, hanno confermato la volontà di procedere alla sottoscrizione dell’Impegno comune e del Regolamento.

In linea con lo spirito propositivo di questa fase, la coalizione resta aperta ai contributi e al confronto con le forze politiche che hanno preferito non prendere parte al progetto comune sin dal primo momento, certa che non mancheranno occasioni per un dialogo costruttivo anche con queste ultime.

Si allega il testo del Regolamento delle Primarie sottoscritto dai rappresentanti delle forze politiche della coalizione civica, moderata, progressista e riformista. ______

