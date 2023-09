DOSI DI DROGA IN CASA SUA A MESAGNE, ARRESTATA DONNA INCENSURATA

(e.l.) ______ E‘ successo martedì scorso, ma la notizia è stata rivelata dagli inquirenti solo questa mattina seza però il nominativo dell‘arrestata in flagranza di reato. Si tratta di una donna di 40 anni, incensurata, trovata in possesso dagli agenti lla Polizia di Stato del locale Commisariato (nella foto), in casa sua, nel centro di Mesagne, di dosi di cocaina, hascisc e marijuana.

L‘ accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Category: Cronaca