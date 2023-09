IL LECCE GIOCA DOMENICA 17 ALLE 15 A MONZA, CITTA’ CHE EVOCA ENTUSIASMO

(Rdl) ______ Dalla prima storica promozione in serie A nel 1985, alla salvezza ottenuta pochi mesi or sono, Monza è stata spesso per il Lecce una tappa importate, di passioni e di successi.

Sarà così anche questa volta? Questa volta che, incredibilmente, classifica alla mano, affronta questa trasferta in un‘inedita, inebriante zona Champions League?

Gli specialisti del settore non ci credono, e gli esperti delle quote delle scommesse danno nettamente favoriti i padroni di casa. Ma gli ospiti vogliono smentire i pronostici, e i loro tifosi vogliono continuare a sognare

I due allenatori hanno parlato entrambi questo pomeriggio nelle rispettive sedi nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco quello che hanno detto, in una sintesi al netto dei complimenti rituali agli avversari, e delle scelte di formazione richieste dalle varie alternative possibili, scelte che con tutta probabilità non hanno ancora fatto e, ammesso che le abbiano fatte, si sono ben guardati dal dettagliare.

Roberto D’Aversa: “Sia chiaro, questa posizione di classifica non ci appartiene. Nel calcio basta un episodio per far cambiare tutto. Ho letto tanti, troppi complimenti: l’entusiasmo serve, ma non possiamo dimenticare il nostro obiettivo, che è la salvezza. Se andiamo a giocarcela con presunzione possiamo farci male”.



Raffaele Palladino (nella foto): “Il campionato sarà ancor più difficile rispetto a quello dello scorso anno perché il livello tecnico è più alto. A me interessa soprattutto la mentalità. Chi scende in campo deve avere fame e voglia. Sono sicuro che siamo sulla squadra giusta. Io sono tranquillo e sereno, quando un allenatore è sotto pressione ha la possibilità di crescere”.

Si gioca allo U-Power Stadium di Monza domenica 17 settembre, arbitra il signor Livio Marinelli di Tivoli, fischio di inizio alle 15.

