SINCRONICITA’. LA SCIENZA DELL’IRRAZIONALE OVVERO IL LEGAME TRA FISICA E PSICHE. DIALOGO A CURA DI SERGIO MARTELLA E AMELIA SELIO

Lunedì 25 settembre presso la libreria Liberrima di Lecce in via Corte dei Cicala 1, nei pressi di piazza S. Oronzo, si svolgerà il dialogo su Fisica e Psiche ovvero il rapporto tra Ambiente fisico e Sviluppo psico-fisico dell’uomo. Il seminario è condotto da Sergio Martella e Amelia Sielo, psicoterapeuti.

Si inserisce nel quadro della spiegazione del visibile, di ciò che ci circonda ed appare, come è fatto l’universo, quali sono le leggi della Natura tradotte in matematica, fisica, filosofia, psicologia. Dalla civiltà greco-romana di Democrito e Lucrezio arrivando ai moderni e contemporanei Galileo ed Einstein, l’uomo ha cercato di dare risposte a domande sulla sua esistenza. Così anche il matematico Pergiorgio Odifreddi, il fisico Carlo Rovelli e l’astrofisico Massimo Teodorani. Gli studiosi Martella e Sielo inizieranno il dialogo proprio da due saggi di Teodorani: Entanglement – L’intreccio nel mondo quantistico: dalle particelle alla coscienza e Sincronicità. Il legame tra fisica e psiche. Da Pauli e Jung a Chopra.

Con queste Sergio Martella presenta il seminario: “Il tema proposto in forma dialogica di intervista prende spunto dai testi dell’astrofisico italiano Massimo Teodorani per spiegare le profonde implicazioni del legame tra la fisica quantistica e la psicoanalisi nello studio dell’invisibile e dell’irrazionale, cioè dell’universo reale. Il tema altamente suggestivo e di grande attualità indaga sulla convergenza tra la soggettività umana (relazione tra emozioni e corpo) con gli sviluppi della relatività e della quantistica nella scienza (relazione tra energia e materia). Un filo logico continuo si snoda dalle intuizioni filosofiche di Giordano Bruno, fino alle teorie olistiche, per giungere alle acquisizioni scientifiche della quantistica, dell’inconscio psicoanalitico, fino a lambire le soglie della spiritualità e della magia. La teoria della sincronicità unisce in una connessione dai risvolti rivoluzionari universi fino ad ora inconciliabili; ribalta la logica intuitiva del rapporto tra cause, affetti ed effetti nella determinazione dei fatti del reale quotidiano. Il progetto prevede anche l’uso di video ed altri strumenti visuali”.

Come esploratori “dell’irrazionale” ossia dell’inconscio, svelano ed individuano il nesso tra visibile e invisibile, tra le leggi naturali-fisiche e quelle psichiche. Analizzano l’identità tra la forma dell’ambiente e quella psicologica, la corrispondenza tra Natura e Uomo, tra materia ed energia. Comprenderemo che sono i due lati della stessa sostanza. Qualcuno parlò della materia di cui sono fatti i sogni. Scopriremo che la Luna è un astro filiale e in relazione con Madre Terra dirige i flussi marini e parimenti i cicli umani. Che il Sole, il Cielo, il Mare, il nostro Pianeta sono anche elementi dell’universo psichico come figure primarie e coordinate spazio-temporali. Arriveremo a capire, nelle parole di Sergio Martella, che i fatti sono gli effetti degli affetti. Che la Realtà o il Caos o il Destino sono percepiti e costruiti dall’uomo. Con i desideri più profondi della sua anima, per dare un significato alla sua vita.

Articolo e comunicazione giornalistica a cura di Michela Maffei, psicologa

Sergio Martella, Psicologo Psicoterapeuta con indirizzo analitico, specializzato in psiconcologia e ipnosi, già docente di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chiururgia di Padova; autore di pubblicazioni scientifiche, cultura sociale e saggi di divulgazione analitica. Amelia Sielo, Psicologa Psicoterapeuta, in formazione gestaltica; dirige l’Atelier di “Arteterapia VivaIo Psicologia Arte Benessere”. Creatrice di numerosi eventi artistici e culturali.

