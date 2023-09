1 a 1, IL LECCE ANCORA IMBATTUTO TORNA DA MONZA CON UN BUON PUNTO

(Rdl) ______ Monza e Lecce, nelle prime tre giornate di campionato rispettivamente al di sotto e al di sopra delle stime di cui erano accreditate, si affrontano in un pomeriggio domenicale settembrino nuvoloso, ma ancora mite, caldo e umido, di fronte a 12.000 spettatori, con larga rappresentanza di tifosi Giallorossi.

Fornazioni, Sorrentino; Izzo-Marì-Caldirola; Birindelli-Gagliardini-Pessina-Ciurria; Colpani-Caprari; Colombo le scelte di Raffaele Palladino, Falcone; Gendrey-Pongracic-Baschirotto-Gallo; Kaba-Ramadani-Rafia; Almqvist-Krstovic-Banda quelle di Roberto D’Aversa.

Pronti via e subito emozioni. Servito in area, Almqvist viene messo giù da Caldirola e l‘arbitro assegna il penalty senza pensarci due volte, oltre ad ammonire il difensore. Dal dischetto Krstovic, implacabile, indirizza in maniera imparabile verso l‘ angolo alto. IL VANTAGGIO DEL LECCE! KRSTOVIC! 0 ‐ 1. 2‘.

La reazione dei padroni di casa è ferma alla ricerca del possesso palla, e non crea occasioni, gli opiti ripartono in maniera concreta appena possono, soprattutto con Almqvist e Banda, sempre creativi e pericolosi.

Poi al minuto 24 c‘è il pareggio del Monza: servito da Colombo, Colpani trova il varco vincente. 1 ‐ 1.

Ora è il momento buono dei padroni di casa, che con un’azione in velocità mettono Colombo in un’ ottima posizione per battere a rete, ma il tiro dell’ex finisce fuori.

La partita si mantiene vivace e combattuta. Il Monza vuole rifare azioni smarcanti, il Lecce si mantiene incisivo e tira in porta.

Tiri parati dai portieri. Episodi di agonismo e di qualità in campo. Il punteggio non cambia e si va al riposo sull‘ 1 a 1.

Al rientro in campo ,la partita si matiene brillante, con le due squadre che contiuano a lottare per superarsi.

Al miuto 54 la prima sostituzione, Blin al posto di Rafia.

Subito dopo Bachirotto viene espulso dal signor Marinelli, rosso diretto per un intervento rude, giudicato pericoloso, su Colonbo, fra le proteste dei Giallorossi e revisioni Var che non fanno cambiare idea all‘ arbitro.

Ora la partita diventa nervosa e spigolosa.

L‘ occasione più sigificativa ce l‘hanno i padroni di casa con Dani Mota, neutralizzata da Falcone. Invece non riesce ad evitare il gol il portiere giallorosso su conclusione ravvicinata di Carboni in mischia paurosa sotto porta. Dopo proteste e discussioni anche qui prolungate, alla fine però il gol viene annullato dall‘ arbitro, richiamato dal Var, e quindi si rimane sull‘1 a 1.

L‘ ultimo quarto d‘ora, nella girandola di ulteriori sotituzioni, vede subito un‘altra occasione fallita dai padroni di casa a pochi passi da Falcone. Poi un tiro di Gagliardini, poi un altro di Dani Mota, con il primo che finisce fuori, e col secodo salvato dal portiere giallorosso.

Al minuto 86 Caldirola fa un fallo tattico e rimedia un giallo, il secondo, e quindi viene espulso.

Parità numerica così ristabilita in campo, dove si mantiene pure il risultato di parità per 1 a 1, quando mancano cinque minuti al termine.

I padroni di casa mantengono l‘iniziativa allo scoccare del 90‘. I minuti di recupero saranno ben 9.

Ancora un pericolo in area giallorossa, con la difesa che si salva in qualche modo. Poi ancora un tiro alto da ottima posizione di Dani Mota.

Il Lecce ora più che altro prova a tenere palla, per far scorrere i minuti e anzi i secodi.

E finisce, finisce così, 1 a 1, un punto guadagnato per il Lecce, che mantiene l‘imbattibilità e può continuare a sognare.

