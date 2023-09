BUFERA GIALLOROSSA SUL SIGNOR MARINELLI, PURE D’AVERSA LO CRITICA

(Rdl) ______ Il rigore per il Lecce è sacrosanto. L‘espulsione di Baschirotto è quanto meno dubbia, egli è in anticipo sul pallone e lo prende in pieno, anche se poi sullo slancio colpisce l‘avversario, che pure fa un salto d‘ artificio. Il gol annullato al Monza è giusto, c‘era un fuorigioco di rientro.

Queste le risultanze obiettive, per quanto possibile, delle visioni, delle revisioni e dei commeti a caldo sugli episodi decisivi di Monza ‐ Lecce e relative valutazioni arbitrali del signor Livio Marinelli di Tivoli.

Ma è l’ espulsione che fa discutere. Vista sul campo, quello di Baschirotto sul pallone di Colombo è sembrato un intervento legittimo. Rivisto al rallentatore, l’ impressione rimane.

Degli autorevoli commentatori esterni, Filippo Grassia su Rai Radio 1 è stato l’unico che finora ‐ vedremo poi questa notte in tv nelle trasmissioni calcistiche ‐ ha trovato giusta la decisione aribitrale, al quale ha fatto finanche i complimenti, soffermandosi sul concetto di pericolosità e di piede a martello. Ora, pure le leggi dello Stato per le questioni importanti lasciano ampio margine di discrezionalità al giudice, figurarsi le regole del calcio.

Comunque, tutti gli altri commentatori che si sono espressi a caldo hanno parlato di errore arbitrale, i priis Luca Marelli su DAZN.

Infatti, ammesso e non concesso che si trattasse effettivemente di intervento pericoloso, in prima battuta è stato centrato il pallone e solo sullo slancio l‘ avversario, quindi, pur considerandolo pericoloso, più corretto sarebbe stato sazionarlo con una semplice ammonizione, non un rosso diretto.

Nelle interviste del post partita, l‘allenatore del Lecce Roberto D‘Aversa ha parlato apertamente di espulsione che non c‘era e che ha lasciato a lungo i suoi in inferiorità numerica nel momento più importante della partita.

Ed è significativo che un allenatore arrivi a sbilanciarsi in maniera così netta.

I tifosi giallorossi poi non hanno dubbi, in maniera a volte di taluni pacata e circostanziata, di altri accesa e vehenente, da ore sui social stanno protestando con l‘arbitro, e qualcuno addirittura parla di inizio di un complotto ordito ai danni del Lecce. ______

