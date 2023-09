SERIE A, RIEPILOGO. L’INTER IN VETTA, IL LECCE DA SOLO AL QUARTO POSTO

(Rdl) ______ Doppietta di Vlahovic e gol di Chiesa, per il perentorio 3 a 1 casalingo della Juventus contro la Lazio che ha aperto sabato pomeriggio la quarta giornata del campionato. Poi il derby della Madonnina.

Un trionfo per l‘Inter, che rifila uno straripante 5 a 1 ai derilitti cugini, con i gol di Mkhitaryan, due,, Thuram, Calhanoglu su rigore e Frattesi nel recupero finale, dimostrando una superiorità netta, anche quando col 2 a 1di Leao la partita seebrava riaperta, ma è durata poco, subito dopo il diluvio.

Sabato notte a Marassi il Genoa ferma il Napoli sul 2 a 2, anzi i padroni di casa vincevano 2 a 0 fino ad un quarto d‘ora dalla fine, prima di subire i gol di Raspadori e Politano.

La domeica si apre all‘ora di pranzo col pareggio a reti biache fra Cagliari e Udinese.

Nel pomeriggio, Monza ‐ Lecce, di cui abbiamo riferito a caldo a parte, e Frosinone ‐ Sassuolo.

Un Frosinone sorprendente, sotto di due gol, doppietta di Pinamonti, nel primo tempo, la ribalta alla grande nella ripresa, per un perentorio 4 a 2 finale.

In serata, a Firenze, Fiorentina batte Atalanta 3 a 2, e tre punti importanti per le abizioni dei padroni di casa, mentre gli ospiti confermano l‘ altalenante avvio di stagione, al di sotto delle aspettative.

Nella notte, all‘Olimpico, la Roma riscatta il suo, di inizio campionato deludente, seppellendo con sette gol il derilitto Empoli, ancora senza punti e senza nemmeno un gol fatto.

A chiudere il turno, lunedì sera, Salernitana ‐ Torino e, nella notte, Verona ‐ Bologna.

Subito Buogiorno, poi buonanotte con la doppietta di Radonjic per gli ospiti, ed è buio pesto per i padroni di casa, con una Salernitana ora in crisi, dopo la netta sconfitta casalinga 0 a 3 patita ad opera del Toro e di nuovo senza segnare.

Infine, il pareggio a reti bianche al Bentegodi di Verona

CLASSIFICA

Al comando a punteggio pieno c‘è l‘Inter, al secondo posto, a due punti di distanza, la Juventus, terzo il Milan rimasto a quota 9, al quarto posto da solo ilLecce con 8 punti.

MARCATORI

Guida la speciale classifica dei bomber Lautaro (al centro nella foto di sabato scorso) dell‘Inter con 5 gol, seguono con 4 Giroud del Milan e Vlahovic della Juventus.

PROSSIMO TURNO

March clou della quinta giornata, nel fine settimana, subito dopo gli impegni europei delle cosiddette grandi, Milan ‐ Verona, partita che più delle altre, a parte corsi e ricorsi storici, presenta motivi di interesse.

Il Lecce gioca venerdì 22 alle 20.45 al Via del Mare contro il Genoa.

