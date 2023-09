NOTE D’ARTE / GIOVEDI’ 21 GALUGNANO INAUGURA LA PINACOTECA PER PIPPI VESE CON UNA PERSONALE DI GIUSEPPE ZILLI

di Raffaele Polo ______

Giuseppe Vese (Galugnano, 1933 – Lecce, 2003) dagli anni Settanta, era sempre presente nei fatti artistici e culturali della nostra città. Amico, estimatore e collega di tante espressioni dell’arte in città e nella provincia, è stato instancabile animatore e conoscitore dei tempi e dei luoghi che lo vedevano testimone di tutto ciò che riguardava l’Arte in ogni sua dimensione.

É perciò più che opportuna la dedica a lui, nativo di Galugnano, della Pinacoteca ‘Pippi Vese’, collocata presso il Polo delle Arti e della Cultura dello stesso paese, che viene inaugurata giovedì 21 settembre, alle ore 19, alla presenza di Alessandro Quarta, sindaco di San Donato di Lecce; Maria Ilenia Taurino, assessore comunale; Armando Rotondo, consigliere delegato alla cultura; Donato Metallo, presidente commissione cultura, Regione Puglia; Luigi De Luca, direttore del Polo biblio-museale di Lecce e Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, Regione Puglia.

Sono previsti gli interventi di Lorenzo Madaro, docente di Storia dell’arte contemporanea, Accademia di belle arti di Brera (Milano) e coordinatore del progetto; Maurizio Nocera, scrittore e antropologo e Alessia Sanità, designer.

Le Opere in permanenza sono proprio quelle di chi ha conosciuto e frequentato, in vita, Giuseppe Vese. In particolare sono esposti lavori di Rafael Alberti; Cosimo Carlucci; Eugen Drăguţescu; Pietro Fanigliulo; Marcello Gennari; Emilio Greco; Antonio Massari; Umberto Mastroianni; Gaetano Martinez; Cosimo Monticchio; Luigi Novara; Josè Ortega; Ercole Pignatelli; Giovanni Pinto, Lino Paolo Suppressa; Orfeo Tamburi, Ernesto Tavernari; Franco Zilli, oltre che dello stesso Vese. E, proprio da queste opere, raccolte da Pippi, come affettuosamente era chiamato dagli amici, scaturisce la sua passione per la pittura da lui direttamente sperimentata attraverso un proprio percorso di ricerca. E perciò oggi, questa Pinacoteca a lui dedicata, gli rende omaggio con un allestimento in grado di generare un pensiero attorno al suo percorso, proponendo una selezione ragionata di opere della sua collezione, donata dagli eredi al Comune di San Donato e oggi patrimonio comune.

In quest’ottica, una sala della Pinacoteca sarà destinata a mostre temporanee, focus su artisti della contemporaneità che di volta in volta potranno anche dialogare con la Collezione Vese.

In occasione dell’avvio della Pinacoteca Vese, a cura di Lorenzo Madaro,sarà presentata una mostra personale di Giuseppe Zilli (nella foto), tra i maestri della storia dell’arte contemporanea in Salento. In questa occasione Zilli propone un giardino zen, grande installazione che lo spettatore dovrà osservare dall’uscio di una delle sale della Pinacoteca, che si propone di essere così spazio aperto alla progettualità dell’arte e degli artisti e luogo costantemente in fermento.

