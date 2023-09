PREMIO CARAVELLA D’ORO SANDRO AMBROSI AL CAVALIERE DEL LAVORO FRANCESCO MALDARIZZI

Doppio riconoscimento per il Presidente della Maldarizzi per aver portato in fiera l’automotive ed essere espositore da oltre 25 anni

BARI – Doppio riconoscimento per il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi (a sinistra nella foto): ieri, domenica 17 settembre, il Presidente della Maldarizzi Automotive S.p.a. ha ricevuto due menzioni per il Premio Caravella D’Oro Sandro Ambrosi. Due le motivazioni del riconoscimento: l’aver portato in fiera l’automotive e aver fatto parte degli espositori da oltre 25 anni.

“Grazie per aver dato input istituzionali e sostanziali per far ripartire la fiera – ha dichiarato il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli – e di aver portato alla centralità l’automotive, uno dei business più importanti della Campionaria, diventando un esempio per tutti gli espositori”.

La cerimonia si è svolta in chiusura dell’86esima Campionaria Generale Internazionale e la serata è stata presentata da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, prima di lasciare spazio al concerto di Albano.

Il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi è stato tra i vincitori della prima edizione del Premio Caravella d’Oro Sandro Ambrosi istituito dalla Nuova Fiera del Levante. Il premio è dedicato alle aziende e agli Enti che con il loro impegno e la loro passione hanno contribuito attivamente a realizzare la Nuova Fiera del Levante e agli espositori che con fedeltà e fiducia hanno contribuito a fare la storia della Campionaria.

“Ricevere questo premio mi fa onore – ha commentato il Dott. Maldarizzi – la cosa più bella è il nome ‘Sandro Ambrosi’, era un grande amico e custodirò questo riconoscimento con attenzione e affetto. In oltre 25 anni di fiera sono state fatte tante cose importanti, come portare per la prima volta a Bari costruttori non ufficiali come Mercedes Benz, diventando per la casa madre l’evento per veicoli usati più importante in Europa. Abbiamo presentato in fiera molte première nazionali ed europee e soprattutto non ci siamo limitati all’esposizione di auto ma abbiamo realizzato tante attività nel sociale, raggruppando anche associazioni. Questo premio lo condivido con tutti i miei collaboratori che negli anni si sono impegnati per questi successi. Quest’anno siamo tornati dopo una breve pausa, posizionandoci nel salone del mobile e portando il nuovo concept “Casa Maldarizzi” che proseguirà anche prossimamente con le nostre attività”.

La casa come contenitore di brand, di novità automotive e di ricordi creati negli anni con i clienti, con veicoli che raccontano un’attenzione all’ecologia, alla sostenibilità e all’elettromobilità ma anche a uno stile vintage e senza tempo. Maldarizzi da vero padrone di casa invita il visitatore ad accomodarsi nelle sue stanze e a scegliere il suo percorso nella mobilità.

Category: Costume e società