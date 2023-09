APPELLO DA TREPUZZI: ”Salviamo i pini!”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Giulia De Nigris ci scrive ______

Trepuzzi, 19 set – Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale di Trepuzzi ha notificato un atto per intimare la rimozione dei pini monumentali della zona denominata “Cutura”. Il provvedimento è stato trasmesso ai proprietari del terreno sul quale sono radicati gli alberi, filari di pini maestosi che svettano sul costone panoramico, ben visibili dalla piana che congiunge Trepuzzi agli agri di Novoli e Campi.

Gli alberi non presentano alcun segnale di disseccamento, non hanno subito attacchi di processionaria, al contrario costituiscono un vero polmone verde in un ambiente circostante segnato dal disseccamento degli ulivi e dagli incendi appiccati negli ultimi anni. Secondo il provvedimento notificato dall’amministrazione comunale, però, andrebbero abbattuti poiché l’apparato radicale danneggia il manto stradale della piccola via interpoderale adiacente.

Nei giorni scorsi l’avvocato Felice Lecciso ha lanciato un accorato appello all’intera cittadinanza, in difesa degli alberi monumentali, raccogliendo ampi consensi e la solidarietà di alcune associazioni ambientaliste. Lecciso, inoltre, ha inviato una lettera al primo cittadino di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, al quale chiede “un segnale di sensibilità ecologica e competenza giuridica” che induca all’annullamento del provvedimento.

