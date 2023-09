ADDIO AL ” MECCANICO DI PATU’ “

(e.l.) ______ Era diventato un ‘volto noto’ in tv, dopo essere stato accusato, indagato, e infine prosciolto, per l’omicidio di Noemi Durini, nel 2017, Fausto Nicolì, 55 anni, “il meccanico di Patù”, come era soprannominato nelle tante trasmissioni che le tv nazionali dedicarono al caso per molto tempo, con straordinaria rilevanza mediatica.

Ebbe altri problemi con la giustizia nel 2019 per questioni di droga.

E‘ morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla statale Maglie ‐ Leuca nei pressi di Lucugnano. Per cause ancora da accertare, la moto Yamaha R1 che guidava si è scontrata frontalmente con una Lancia Y10. Sbalzato di sella dalla violenza dell‘urto, l‘uomo si è schiantato sull‘ asfalto. Quando sono arrivati i sanitari del 118 hanno tentato, invano, di rianimarlo, ma a causa della gravità delle lesioni riportate non c‘è stato niente da fare.

Indagini dei Carabinieri del Comando Stazione di Specchia in corso di svolgimento per accertare l‘esatta dinamica di quanto successo e stabilirne le cause.

