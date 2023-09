DOPO L’ECCELLENTE AVVIO DI CAMPIONATO, ORA A CACCIA DI RECORD STORICI: D’AVERSA SFIDA ZEMAN

Il fantastici numeri del Lecce di Zeman: record di punti e gol in Serie A per i Giallorossi

Quando Zeman allena una squadra, le quote del simbolo over 2.5 si abbassano notevolmente sui siti specializzati come PokerStars, perché il 4 – 3 – 3 del tecnico Boemo presenta un calcio spietato in area avversaria che non si vergogna di subire gol, così non possiede senso del pudore nel segnare.

Nella stagione di Serie A 2004 – 2005 il Lecce fissò il record di gol segnati in Serie A nonostante il reparto difensivo si rivelò il peggiore della categoria. Quella con Zeman è stata l’esperienza più entusiasmante per i tifosi Giallorossi così come per gli appassionati di calcio: ecco tutte le curiosità statistiche di quel campionato.

Il secondo miglior attacco del campionato 2004 – 2005

La classifica finale in questa stagione premiò la Juventus a quota 86 punti, seguita dal Milan a quota 79. Il Lecce terminò all’undicesima posizione con 44 punti, a pari merito con la Lazio al decimo posto, tuttavia, questa non è la migliore posizione in Serie A dei Giallorossi, ottenuta nel campionato 1988 – 1989, 9° posto in classifica, ma resta il numero di punti più alto mai raggiunto.

Il vero record riguarda il numero di gol segnati dall’armata zemaniana: 66. Soltanto un gol in meno della capolista, che chiuse il campionato con 67 reti.

La prima squadra di Serie A a salvarsi con la peggior difesa

I gol subiti in questa stagione dai Giallorossi di Zeman furono 73: il peggior reparto difensivo della categoria. Anche in questo caso, il Lecce stabilì un record particolarmente curioso, diventando la prima squadra di Serie A a ottenere la salvezza con diverse giornate di anticipo, pur avendo la peggiore difesa del campionato.

I campioni protagonisti di questa stagione epica

Sono diversi i calciatori che hanno impreziosito quest’annata speciale dei Salentini, su tutti, Mirko Vucinic è stato protagonista con i suoi 19 gol, diventando capocannoniere della squadra. Anche Bozhinov disputò un campionato di qualità eccelsa con i suoi 11 gol e 4 assist. Giacomazzi si dedicò più a fornire assist (9 in quella stagione) che a segnare (5 gol per lui), mentre Cassetti e Pinardi si rivelarono come ottimi assist man con 8 e 7 passaggi determinanti ai fini del gol a testa. Nel Lecce di Zeman giocavano anche Graziano Pellé, Ledesma, Dalla Bona, Valdés e Diarra.

La vittoria per 5 – 3 contro la Lazio

Una delle partite più emozionanti che ha impreziosito ulteriormente il profilo tecnico di Zdeněk Zeman e regalato ai tifosi giallorossi un giorno magico, è stata la gara Lecce – Lazio del 1° maggio 2005, terminata 5 – 3 per i Lupi Salentini.

Al sesto minuto il Lecce passa in vantaggio con Dalla Bona su rigore, per subire il pareggio di Rocchi al 30° minuto. Il primo tempo si chiude sul 2 – 1 per i padroni di casa con il gol di Vucinic al 47°.

Il secondo tempo inizia male, perché la Lazio passa in vantaggio per 2 – 3 con altri due gol di Rocchi, che porta il pallone a casa con una straordinaria tripletta, la prima con la maglia Biancoceleste, ma il match ancora non è finito.

In soli 11 minuti dal 71° minuto fino all’82°, prima Diamoutene pareggia i conti e poi Mirko Vucinic segna altri due gol, rispondendo per le righe alla tripletta dell’attaccante laziale: con questo risultato e gli altri record, Zeman entra anche nella storia del Lecce e nel cuore dei tifosi.

Category: Costume e società