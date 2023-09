MANIFESTAZIONE NAZIONALE A SAN DONATO: SOLO SPORT ED INCLUSIONE.

mv______Il dojo Il Cavaliere, insieme alle altre scuole di Aikido e alle decine di scuole delle più disparate discipline sportive, ha partecipato alle tre giorni della Manifestazione Nazionale organizzata dal Comune di San Donato: ” Nessuna differenza, solo sport ed inclusione”. Nella foto possiamo notaresche oltre agli insegnanti ci sono i ragazzini di 11-13 anni del dojo Il Cavaliere che si sono esibiti davanti amici familiari e passanti. Bravissimi gli organizzatori, in particolare un plauso va fatto all’Assessore allo Sport, dott. Riccardo Pellegrino che nei giorni precedenti l’evento oltre a tutto il resto ha dovuto presenziare alle riunioni tenute presso le istituzioni capitoline. Ovviamente un plauso al sindaco Alessandro Quarta, che ha permesso tutto quanto. Oltre al dojo il Cavaliere, erano presenti le scuole dei Maestri Maurizio Martina e Piero Linciano, quest’ultimo tra l’altro, si è fatto carico anche di buona parte dell’organizzazione dell’evento.

Insomma, almeno questa volta lo sport non ha diviso, non ha avuto tifoserie, ma ha messo insieme tanta gente con la voglia di stare insieme e divertirsi.

Category: Costume e società