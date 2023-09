NUOVO SBARCO DI MIGRANTI SULLE NOSTRE COSTE. IN ITALIA L’EMERGENZA E’ DIVENTATA DRAMMATICA

(Rdl) ______ L’emergeza immigrazione incontrollata in Italia è diventata drammatica. Lampedusa è sommersa da arrivi continui. A Porto Empedocle, dove alcuni dei nuovi arrivati sono stati dirottati, gruppi di disperati affamati e assetati scorrazzano per le strade del paese e delle zone vicine. Non ci sono i mezzi per straferirli in altri Comuni, prevalentememte del Nord Italia, come si è fatto finora. Inoltre si allunga la lista dei sindaci che documentano come nei loro centri non sia possibile ospitare più nessuno.

Intanto, dopo lo sbarco analogo dello scorso 27 agosto, oggi sono arrivate a Brindisi altri quattrocentosettantuno minori, i cui centosettantatré minori, sempre a bordo della nave dell‘organizzazione non governativa Medici senza frontiere Geo Barents (nella foto) che li ha prelevati in mare al largo delle coste tunisine e libiche. ______

