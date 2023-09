ANZIANA TROVATA MORTA IN UNA CASA DI CAMPAGNA A SAN MICHELE SALENTINO

(e.l.) ______ Questa notte in un casolare di campagna a San Michele Salentino i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere un incendio, hanno trovato il corpo senza vita di Cosima D’amato, 71 anni, che, come ricostruito subito dopo, era andata a trovare il figlio nella sua abitazione (nella foto) .

Era stato proprio quest’ultimo a dare l’allarme. Si tratta di Alberto Villani, 47 anni, con precedenti. I Carabinieri sospettano di lui e questa mattina lo hanno interrogato nella caserma del Comando Staziome.





