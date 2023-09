DUE SERATE PER BRUCE HUNTER A LECCE E A COPERTINO IL 29 E 30 SETTEMBRE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Lecce l‘editore Stefano Donno ci manda il seguente comuicato ______

Con il Patrocinio della Provincia di Lecce – Salento d’Amare

Biblioteca Bernardini, Regione Puglia, Polo Biblio Museale di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Pilll Cultura, Provincia di Lecce, Città di Lecce, La Casa della Poesia di Como, Compagnia Teatrale e di Arte Varia Scena Muta di Ivan Raganato, Libreria Mondadori Point di Copertino, Associazione Horah Lecce

Per la rassegna Verso Europa in Versi 2024

Presentano

Prima nazionale per il poeta canadese Bruce Hunter (nella foto) e il suo ultimo libro per i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno dal titolo GALESTRO.

Lecce 29 settembre 2023 ore 18,30 presso la Biblioteca Bernardini di Lecce. Interverranno Annelisa Addolorato (poetessa), Marcello Buttazzo (poeta), Maurizio Nocera (scrittore e poeta), Stefano Donno (editore, poeta, fotografo), Mauro Marino (Fondo Verri), Luigi De Luca (Direttore del Polo Biblio-museale di Lecce ex. Collegio Argento, Palazzo Comi, ex Convitto Palmieri)

Copertino 30 settembre 2023 presso Scena Muta via Bologna 46 ore 20.30. Interverranno Giovanna Ciracì (giornalista, scrittrice), Ivan Raganato (attore e Patron della Compagnia Teatrale Scena Muta), Stefano Donno (editore, poeta, fotografo, vice presidente della Casa della Poesia di Como)

I due appuntamenti hanno il Patrocinio della Provincia di Lecce – Salento D’Amare, e hanno contribuito alla loro realizzazione i seguenti partners: Biblioteca Bernardini, Regione Puglia, Polo Biblio Museale di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Pilll Cultura, Provincia di Lecce, Città di Lecce, La Casa della Poesia di Como, Compagnia Teatrale e di Arte Varia Scena Muta di Ivan Raganato, Libreria Mondadori Point di Copertino, Associazione Horah Lecce

Galestro è un terreno arenoso, ricco di minerali, che si trova nei vigneti del Chianti in Toscana, conferisce ai vini della regione un sapore unico. Materia di stelle, come dice Carl Sagan. In altre parole, come ci dice l’anziano dei Piedi Neri Narcisse Blood, “…i Piedi Neri sono il popolo delle stelle”.

In effetti, se tutta la vita terrena deriva dalla sostanza delle stelle cadenti, Galestro è l’essenza, la sostanza, la grana.

“Avvicinarsi alle poesie di Bruce Hunter è come ascoltare la voce calda e ricca di un amico sincero. Il tipo che nella vita ne ha passate tante e che in virtù di questa grande esperienza e umanità è in grado di trovare la parola giusta, il motto sapiente, l’immagine che sorprende e rincuora. Una poesia per molti aspetti terapeutica, empatica…C’è soprattutto molta Italia, sin dal titolo, che richiama la sostanza della roccia e gli effluvi fragranti del vino. Un inno al nostro paese, alla sua arte, alla bellezza dei paesaggi e delle persone, al sapore dei frutti della terra. Ed è qui, in Italia, tra la Toscana e il Salento, che accogliamo Bruce e gli offriamo la nostra migliore ospitalità attraverso la traduzione, sperando di rendergli un buon servizio come lui, generosamente, lo rende a noi lettori e interpreti“.

(Andrea Sirotti – curatore e traduttore della pubblicazione)

Bruce Hunter, nato a Calgary, Alberta, Canada, è rimasto sordo da bambino e ha sofferto di ipovisione per gran parte della vita adulta. pratica da anni diversi generi letterari. è autore di sei libri di poesia e della raccolta di racconti È anche attivo come redattore, oratore e mentore. Nel 2022 il suo libro più recente, A Life in Poetry, è stato pubblicato in Italia. Nel 2021, il suo saggio memorialistico “This is the Place I Come to in My Dreams”, basato sul suo romanzo semi-autobiografico e sulle sue poesie, è stato inserito nella rosa dei premi Alberta Magazine Publishers’ per i saggi. Ed è un orgoglioso neononno.

Info link

https://iqdbcasaeditrice.blogspot.com/search?q=Galestro

Category: Cultura, Eventi, Libri, Riceviamo e volentieri pubblichiamo