PREPARTITA LECCE ‐ GENOA VENERDI’ 22

(Rdl) ______ Il Lecce per poter continuare a sognare, il Genoa per poter continuare a crescere.Roberto D’Aversa dice che è uno scontro ‐ salvezza: “Gara difficile, i Rossoblù hanno operato in maniera importante sul mercato e lo ha dimostrato col Napoli. Portano densità cercando di sfruttare le ripartenze. Per noi è uno scontro salvezza, dobbiamo ragionare sulla centralità del match senza caricarlo troppo”.Nella consueta conferenza stampa della vigilia, si è poi soffermato sulle condizioni dei singoli, e sulle sotituzioni di Baschirotto, squalificato e Banda infortunato: “Mi dispiace per chi non ci sarà. Domani verranno sostituiti da calciatori importanti”.

Più o meno alla stessa ora, a Genova, questo pomeriggio, prima della partenza per il Salento, conferenza stampa della vigilia anche per l‘ allenatore del Genoa Alberto Gilardino (nella foto): “I nostri avversari sono quarti in classifica, hanno dato continuità nell’identità di squadra, hanno gamba, forza e individualità importanti. Noi ci siamo preparati in questi giorni mantenendo l’autostima molto alta. Quello che di buono abbiamo fatto i lo dobbiamo portare a Lecce. Tutto passerà dai soliti principi e dalla nostre prerogative in questo campionato: atteggiamento e prestazione. Ai ragazzi ho detto di essere pronti, di avere la giusta mentalità e il giusto approccio alla gara. Questo potrà cambiare l’equilibrio della gara”.

Si gioca al Via del Mare in apertura della quinta giornata di campionato venerdì 22 settembre. Arbitra il signor Antonio Rapuano di Rimini. Fischio di inizio alle 20.45.

