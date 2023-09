DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 2023

Buongiorno!

Oggi è giovedì 21 settembre 2023.

La Chiesa celebra San Matteo apostolo ed evangelista. Buon onomastico a tutti i nostri amici e lettori che portano questo nome!

Ma quanti compleanni, oggi, per singolare coincidenza, fra i nostri amici e conoscenti! Limitiamoci a quelli più ‘stretti’ di Lecce città.

E allora cordialissimi auguri a Luigi De Carlo, che a Lecce compie 74 anni, e a Maurizio Ancora, che, sempre a Lecce, sempre oggi, festeggia il suo compleanno.

Il 21 settembre 10 a. C. muore a Brindisi Publio Virgilio Marone.

Il 21 settembre 1937 viene pubblicato lo Hobbit, un romanzo fantasy scritto da J. R. R. Tolkien. Il seguito di questo romanzo è costituito da Il Signore degli Anelli (The Lord of the Rings), pubblicato tra il 1954 ed il 1955 in trre volumi.

Proverbio salentino: SPARAGNA LA FARINA QUANDU LA MATTRA E’ CHINA, CA QUANDU LU CULU PARE, NU BBE TIEMPU TE SPARAGNARE

Tradotto in italiano suonerebbe più o meno così: risparmia la farina quando la madia è piena, che quando si vede il fondo, non è più tempo di risparmiare.

Attraverso la tradizione orale i nostri avi si tramandavano queste briciole di saggezza. Questo proverbio ci ricorda che bisogna risparmiare quando si è nell’abbondanza, perchè quando si è in ristrettezze economiche si può fare ben poco.

