INCIDENTE MORTALE A PULSANO

(e.l.) ______ Questa mattina c‘è stato un incidente stradale mortale sulla provinciale per Lizzano. La vittima è Piero Cappuccio, 46 anni, di Pulsano. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della monovolume Nissan che guidava e si è schiantato contro strutture in cemento ai margini della carreggiata, per poi finire nei campi. E‘ morto sul colpo, quando sono arrivati i sanitari del 118.

Insagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘esatta dinamica di quanto successo e stabilirne le cause.

Beffa del tragicio destino: l‘uomo era agli arresti domiciliari, questa mattina aveva un‘udienza del processo a suo carico ed era stato autorizzato a uscire per recarsi in Tribunale a Taranto.

