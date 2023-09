NOVITA’ AI VERTICI DEI CARABINIERI

(Rdl) ______ Nuovi incarichi ai vertici dei Carabinieri salentini, presentate ieri in conferenza stampa (ella foto). Vediamole.

17 settembre, il Tenente Colonnello Domenico Pasquale Montemurro ha lasciato l’incarico di Comandante del Reparto Operativo di Lecce, per partire alla volta di Firenze ove ha assunto quello di Comandante del Battaglione Carabinieri di Firenze.

Al suo posto è subentrato il Tenente Colonnello Michele Carfora, originario di Santa Maria Capua Vetere (CE), coniugato, con due figli. Ha conseguito la maturità classica, la laurea magistrale in Scienze della Politica e Giurisprudenza. Nella sua ultradecennale esperienza di servizio, dal 1991 al 2000, sempre presso organi di carattere operativo, ha frequentato nel 2000/2001 il corso applicativo per formazione di Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri presso la Scuola Ufficiali di Roma. Dal 2001 al 2003, nel salernitano, è stato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vallo della Lucania, ora reparto territoriale. Ha comandato la Compagnia di Cerreto Sannita, nel beneventano, esperienza intervallata tra il 2005 ed il 2006, dalla Missione Umanitaria in Bosnia denominata IPU (EUFOR), quale Intelligence Chief, dal 2007 al 2014 la Compagnia di Poggibonsi, nel senese, e dal 2014 al 2019 la Compagnia di Isernia. Da settembre 2019 al 2023, è stato Comandante/Docente presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri. È insignito delle onorificenze di Cavaliere ed Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, della medaglia d’oro di lungo comando.

Avvicendamento anche per i Comandanti di Compagnia Carabinieri di Gallipoli e Campi Salentina.

Al Capitano Casamassa Beatrice, destinata al nuovo incarico di Comandante di Compagnia di Catania Fontanarossa, in Sicilia, è subentrato il Capitano Alessandro Monti.

L’Ufficiale, classe 1992, originario dei Castelli Romani, ha frequentato i corsi ordinari dell’Accademia Militare di Modena nel 194° Corso terminando il percorso di studio in giurisprudenza a Roma presso la Scuola Ufficiali Carabinieri. Destinato come primo incarico all’organizzazione addestrativa, presso la Scuola Marescialli di Firenze quale Comandante di Plotone Allievi per il 7° Corso Marescialli, è stato al termine trasferito nell’organizzazione territoriale, quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monza, maturando una prima esperienza operativa in un Reparto a totale proiezione sul territorio. Successivamente ha svolto un’importante ed intensa esperienza investigativa presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Palermo, prima di assumere il Comando della Compagnia di Gallipoli.

Altresì al Tenente Colonnello Saccomanno Giuseppe, destinato a comandare il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Parma, è subentrato il Capitano Alessio Fagotto.

Giovane Ufficiale, classe 1993, originario di Roma. Dopo la maturità scientifica ha frequentato tra il 2013 e il 2015 il corso dell’Accademia Militare di Modena terminando nel 2018 il percorso di studio in giurisprudenza a Roma frequentando il corso applicativo per la formazione di Ufficiali presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di Comandante di Plotone presso il 10° Battaglione Carabinieri “Campania” di Napoli e di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bagnoli (Na).

