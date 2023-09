IL LECCE VINCE E FA IL RECORD STORICO

(Rdl) ______ In avvio del campionato 2004‐2005, il 4-3-3 di Zeman ebbe subito buon esito:[ con 8 punti nelle prime quattro giornate, i Giallorossi registrarono il loro migliore inizio di sempre nel campionato di massima divisione.

Adesso il 4-3-3 di D’Aversa ha già eguagliato il primato in questa stagione 2023-2024 e questa sera può batterlo, dal momento che nove anni fa alla quinta giornata arrivò una sconfitta: un po‘ come scrivere la storia…

Per questo, per questo eccellente avvio di stagione, c‘è tanto entusiasmo fra i tifosi, che vogliono continuare a sognare…

Qualcuno è arrivato con largo anticipo, e inganna l‘ attesa facendo selfie per i social.

Al Via del Mare è una serata ancora calda, afosa e umida, butta punte a tratti anche decise di Scirocco. Sarà il vento buono per prendere il volo?

Arriva l‘annuncio delle formazioni che scenderanno in campo. Roberto D’Aversa schiera: Falcone; Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Alberto Gilardino col suo abituale modulo 4-4-2: Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Martin; Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.

Inizio aggressivo dei padroni di casa: un angolo, alcune costruzioni pregevoli, un tiro in porta, parato, di Krstovic. Ospiti in difficoltà nel primo quarto d‘ora e due cartellini gialli rimediati.

Ancora Krstovic, pericoloso, al minuto 22 e di nuovo subito dopo, ma in entrambe le occasioni non inquadra la porta.

Il Genoa costruisce la prima palla gol al minuto 32 con una verticalizzazione per Gudmundsson che calcia di potenza: provvidenziale la deviazione in amgolo in scivolata di Touba.

Al minuto 36 Martin, già ammonito, stende nell’uno contro uno Almqvist, rimedia un‘altra ammonizione, quindi il cartellino rosso e lascia i suoi in dieci.

La superiorità numerica ora dà altro slancio all‘intensità del Lecce, che però non trova esito. Squadre negli spogliatoi per l‘intervallo sullo 0 a 0.

Alla ripresa, subito buona palla per Rafia che, sbilanciato, fa una conclusione a giro che termina alta.

Poi Almqvist, su cross di Gallo, stoppa e conclude al volo sfiorando il palo dopo una deviazione.

Ora gli ospiti si fanno vedere in avanti, coraggiosamente, ma senza esito.

D‘Aversa leva Rafia e Gallo e mette Oudin e Dongu.

Krstovic fa un numero, si alza il pallone e lo colpisce in sforbiciata alta, mandandolo a lato d‘un soffio.

Almoqvist fa una conclusione secca dal limite, com Martinez che blocca in tuffo, e subito dopo tira di nuovo dal limite, fuori.

Girandola di sostituzioni, dieci al termine più recupero, padroni di casa sempre sotto, ora con quattro attaccanti, ma la difesa degli ospiti tiene.

Poi capitola. IL VANTAGGIO DEL LECCE! OUDIN! 1 a 0! 84′. Dalla distanza tiro forte e improvviso, il pallone dopo una deviazione gonfia la rete.

Il Genoa tenta il tutto per tutto e si sbilancia in avanti. Sei minuti di recupero. IlLecce ora pensa solo a difendersi.

Su punizione da lontano Malinovskyi ci prova invano, la conclusione finisce alta sulla traversa.

Non succede più niente. Vittoria meritata, al di là del punteggio. Tripudio al Via delMare peri Giallorossi, altri tre punti e record storico.

