CHIEDIMI SE SONO FELICE

“Sono felice per lo staff, è stato un risultato importante e vorrei condividerlo con il gruppo. Molto importante quest’inizio del Lecce, sono molto felice per tutti“. Così Remi Oudin (nella foto), autore del gol decisivo, ieri sera a caldo negli spogliatoi del post partita.

Ma anche gli altri questa mattina non sono da meno.

Per esempio “Che bel risveglio, godiamocelo“, scrive il portiere Wladimiro Falcone.

“Debutto con vittoria. Avanti Lecce“, è l’esultanza di Nicola Sansone, ultimo arrivato in casa Lecce.

“Che squadra, avanti insieme“, il post di Giacomo Faticanti.

Esulta anche l’ex Samuel Umtiti che celebra Remi Oudin, autore del gol vittoria: “Mon Frero“, fratello mio, scrive il francese.

Roberto D’Aversa elogia i suoi, ma invita tutti a fare un bagno di umiltà.

Il tecnico aveva parlato a caldo negli spogliatoi alle varie televisioni: “Mi rende orgoglioso vedere i ragazzi in allenamento, non mi è mai successo di rimproverarli sull’atteggiamento o sulla professionalità. Il nostro pubblico ci sta spingendo sin dal primo giorno, fare risultati così è bello per tutti. Dobbiamo continuare a essere uniti e compatti per portare a casa il risultato”.

E a chi gli chiedeva della posizione di vertice in classifica, aveva risposto così:

“Domani nello spogliatoio capovolgo laclassifica, così rimaniamo tutti con i piedi per terra”.

Infatti questa mattina il Lecce ha ripreso subito gli allenamenti, in vista del prossimo impegno, che sarà già martedì 26, a Torino, contro la Juventus, match clou della sesta giornata di campionato, turno infrasettimanale. ______

