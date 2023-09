LA MORTE ASSURDA DI UN ANZIANO ASSALITO DA UNO SCIAME DI API

(e.l.) ______ Era andato in campagna, ma gli è stato fatale. E‘ stato assalito all‘improvviso da uno sciame di api, che lo hanno punto ripetutamente in varie parti del corpo. Lui ha chiesto aiuto ad un passante, che ha chiamato il 118, ma quando sono giunti sul posto i sanitari lo hanno trovato già agonizzante e in breve è sopraggiunto l‘arresto cardiaco dovuto a shock anafilattico, vale a dire la reazione avversa a punture di insetti, o altri veleni o sostanze pericolose per il nostro organismo.

E‘ morto così questa mattina Francesco D’Amone, 68 anni, di Francavilla Fontana.

Era conosciuto per il suo spirito gioviale e per i video divertenti che postava su TikTok con il nickname di Franco Demon (nella foto).

Category: Cronaca