ADDIO A IVAN

(e.l.) ______ Ieri pomeriggio c‘è stato un tragico incidente stradale sulla provinciale per San Vito dei Normanni. La vittima è Ivan Lenzoni, 49 anni, di Brindisi, arbitro e appassionatodi basket. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Dacia Duster che guidava, sbandando e rovesciandosi rovinosamente fuori strada.

Quando sono arrivati i sanitari del 118, allertati dagli automobilisti in transito, l‘ uomo respirava ancora. Soccorso e trasportato all‘ospedale Perrino, è morto in serata a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimnto per accertare l‘esatta dinamica di quanto successo e stabilirne le cause.

Questa mattina sono già tante sui social le attestazioni di stima, affetto e sgomento per l‘ accaduto, fra le altre quelle ella società sportiva Virtus Brindisi:

‘La nostra famiglia della è stata tremendamente colpita dalla tragica scomparsa di Ivan Lenzoni. Sin dall’inizio è stato dirigente di questa società, prima apprezzato arbitro della FIP ed ora del CSI.

Ha sempre dedicato al basket la sua schietta natura di appassionato sportivo, sempre col sorriso e col garbo di animo che lo ha distinto nella vita. Dirigente, sempre pronto a darti un consiglio, un aiuto, anche semplicemente una pacca sulle spalle, ha portato nel nostro ambiente, nel mondo della pallacanestro tutto, competenza, altruismo, dedizione profonda e soprattutto il suo sorriso’.

