OPERAIO MUORE CADENDO DAL TETTO

(e.l.) ______ Fine settimana tragico nel Salento, per tre incidenti di diversa natura che hanno causato altrettanti lutti. Dell‘assurda morte di un anziano punto dalle api avevamo riferito nell‘ultimo articolo dell‘ edizione di ieri. Di un sinistro stradale mortale diremo a seguire subito dopo.

Oggi la cronaca si apre con un altro decesso in circostanze dolorose, una caduta dal tetto di una casa. Siamo sempre a Francavilla Fontana. La vittima è Donato Lombardi, 43 anni, precipitato da un’altezza di sei metri. Ieri sera era al lavoro con una smerigliatrice sulla sommità dell‘ abitazione di un conoscente in via Angelo Cavallo, quando ha perso l’equlibrio e si è schiantato rovinosamete al suolo.

Il corpo è stato ritrovato più tardi dai parenti che, non vedendolo rientrare, erano andati a cercarlo.

Sull‘accaduto indagano i Carabiieri del locale Comando Compagnia. ______

Category: Cronaca